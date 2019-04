Börsenplätze Nordex-Aktie:



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Insolvenz des Wettbewerbers Senvion habe in der Windbranche für Aufsehen gesorgt. Viele Anleger hätten vor Augen geführt bekommen, dass trotz der Rally bei vielen Aktien zu Jahresbeginn, noch nicht alles Gold sei, was glänze. Auch Nordex müsse den Kursanstieg operativ bestätigen. Ein Termin stehe dabei derzeit besonders im Fokus.Am 14. Mai werde Nordex seine Zahlen zum ersten Quartal bekannt geben. Dann bekämen Anleger endlich einen ersten Hinweis darüber, ob Nordex der Sprung in die schwarzen Zahlen gelinge.2018 habe der Konzern unter dem Strich noch einen Verlust von 84 Millionen Euro eingefahren. Die starken Auftragseingänge, die der Auslöser der Megaralle gewesen seien, müssten nun in profitable Umsätze umgewandelt werden. Denn das Beispiel Senvion habe gezeigt: Volle Auftragsbücher allein würden nicht ausreichen.Experten würden zwar damit rechnen, dass Nordex erst 2020 der Turnaround gelinge. Doch bereits in diesem Jahr solle das Minus deutlich auf 16 Millionen Euro reduziert werden. Mit den Zahlen zum ersten Quartal dürfte sich bereits herauskristallisieren, ob dieses Vorhaben gelinge und wie nachhaltig das Comeback der Windaktien tatsächlich sei.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" belässt das Kauflimit von 12,50 Euro im Markt. Branchenfavorit bleibe der Weltmarktführer Vestas. (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link