Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.10.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Der Turbinenbauer habe gestern eine 10%ige Barkapitalerhöhung durchgeführt. Die 9.698.244 neuen Nordex-Aktien seien vollständig beim Ankeraktionär Acciona zu 10,21 (Xetra-Schlusskurs vom 07.10.2019: 10,14) Euro je Stück platziert worden. Der Bruttoemissionserlös (99,0 Mio. Euro) diene der Stärkung der Eigenkapitalbasis, um die Kapazitäten für die Abdeckung der anhaltenden Nachfrage v.a. nach der Delta4000-Plattform bereitstellen zu können. Dies halte Diermeier angesichts der relativ unkomfortablen Bilanzsituation von Nordex (u.a. Eigenkapitalquote zum 30.06.2019: 17,4%; 31.03.2019: 19,3%; 30.06.2018: 22,8%) auch für plausibel und notwendig.Durch die Kapitalerhöhung steige die Beteiligung von Acciona am Aktienkapital von Nordex auf 36,3% (bisher: 29,9%). Damit sei Acciona nun gesetzlich verpflichtet (Überschreiten der 30%-Schwelle) allen Nordex-Aktionären ein Übernahmeangebot zu machen. Acciona habe auch bereits erklärt, ein öffentliches Übernahmeangebot vorzubereiten. Dieses sehe vor, den Nordex-Aktionären ihre Aktien zu einem Preis in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der Nordex-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung dieser Angebotsentscheidung abzukaufen. Acciona erwarte diesen Preis bei 10,32 Euro je Nordex-Aktie.Diermeier passe seine EPS-Erwartungen infolge der Kapitalerhöhung (2019: -0,35 (alt: -0,36) Euro; 2020: +0,27 (alt: +0,30) Euro) an. Die Nordex-Aktie habe gestern von der aufkommenden Übernahmefantasie profitieren können (08.10.: +6%) und dabei den von Acciona erwarteten Übernahmepreis überschritten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: