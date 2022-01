XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.01.2022/ac/a/t)



Zu den am Dienstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Nordex gehört. Das Papier des Turbinenbauers sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Nach den zahlreichen Auftragseingängen in den vergangenen Wochen und Monaten habe Nordex am Dienstag nun die Zahlen zum Auftragseingang im abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe wie erwartet eine hohe Nachfrage verzeichnet.