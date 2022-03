Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,83 EUR +6,00% (10.03.2022, 11:01)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,83 EUR +5,75% (10.03.2022, 10:46)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.03.2022/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Zahlen des deutschen Windkraftanlagenherstellers hätten am Mittwoch im Rahmen der Erwartungen gelegen. Angesichts des branchenweiten Rücksetzers bei erneuerbaren Energien sei die Nordex-Aktie nach der Rally der vergangenen Tage dennoch unter Druck geraten. Nun müsse sich zeigen, wie nachhaltig die jüngste Gegenbewegung gewesen sei. Die Analysten würden dabei optimistisch bleiben.Bei Nordex habe es nach den gesenkten Zielen im November keine größeren Überraschungen mehr gegeben, so Analystin Clarice Monarcha von Stifel. Die Investmentbank habe ihre Einstufung auf"buy" mit Kursziel 20 Euro bestätigt.Ebenfalls bei 20 Euro sehe Constantin Hesse von Jefferies den fairen Wert der Nordex-Aktie. Operativ sei es bei Nordex zuletzt im Rahmen der Erwartungen gelaufen. Dank der soliden Dynamik sei der Turbinenbauer jedoch kräftiger gewachsen als gedacht. Sein Votum laute entsprechend auch weiter "buy".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: