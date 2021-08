Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,99 EUR -2,20% (13.08.2021, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,00 EUR -1,48% (13.08.2021, 15:12)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex habe eine wilde Handelswoche hinter sich. Nach einem freundlichen Wochenauftakt habe die Meldung über das angepasste Quartalsergebnis für Turbulenzen bei den Anteilsscheinen gesorgt. Aus charttechnischer Sicht stehe der Titel nun an einer enorm wichtigen Marke.Zwischen April und Mai sei die Nodex-Aktie massiv unter Druck geraten. Ausgehend vom Mehrjahreshoch am 6. April bei 27,37 Euro sei sie bis an die Unterstützung am 50%-Fibonacci-Retracement bei rund 16,50 Euro gefallen. Ende Juni sei es daraufhin zu einem Ausbruchsversuch gekommen. Mit einer starken Aufwärtsbewegung habe der Wert den Widerstand am GD200 bei 18,56 Euro geknackt. Doch am Folgetag sei durch das Kreuzen des GD50 und des GD200, das sogenannte Todeskreuz, ein starkes Verkaufssignal generiert worden. Von dort habe der Titel erneut zurückgesetzt und im Preisbereich zwischen 15,30 und 15,60 Euro einen Boden ausgebildet.Nun werde es für die Nordex-Aktie spannend. Im Moment notiere sie nur noch knapp über dieser Support-Zone. Sollte der Titel in den nächsten Handelstagen nachhaltig darunter fallen, sei mit einem zügigen Abverkauf bis an das nächste Volume-Peak bei 12,60 Euro zu rechnen. Könne die Unterstützung aber standhalten, sei mit einem Rebound bis mindestens an das Juli-Hoch bei 18,56 Euro zu rechnen. Darüber rücke das 38,2 Prozent-Retracement bei 19,04 Euro ins Visier.Für Anleger gilt nach wie vor: Dabeibleiben und Stopp bei 14,80 Euro beachten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: