Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Eine Kapitalerhöhung habe das Papier des deutschen Turbinenbauers am Mittwoch deutlich unter Druck gebracht. Anleger seien enttäuscht, dass Nordex trotz seiner ambitionierten Ziele und einer soliden Bilanz schon wieder Geld brauche. Nun habe der KOnzern auch mitgeteilt, wofür das frische Kapital verwendet werden solle."Der Mittelzufluss wird den Wachstumspfad und die strategischen Ziele der Nordex Group für 2022 weiter unterstützen, ihre Bilanz stärken und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen", heiße es in einer Unternehmensmitteilung. "Der Ausbau der Produktionskapazitäten in Indien auf vier Gigawatt ist von zentraler Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern und die weltweit führende Marktposition der Gruppe zu stärken."Nordex bleibe auf Wachstumskurs. Dennoch sei es aus Anlegersicht fragwürdig, dass sich der Konzern erneut Geld beschaffen müsse. Angesichts der finanziellen Basis durch die Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr, den RWE-Deal und einen Staatskredit sowie der ambitionierten Margenziele sei eine erneute Verwässerung ärgerlich und sie schüre die Angst, dass die Ziele erneut verfehlt würden. Da die Nachfrage nach grünen Energien an der Börse allerdings ungebrochen hoch sei, sollten Anleger an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:19,09 EUR +1,65% (03.12.2020, 09:27)