XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,01 EUR +1,47% (26.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,04 EUR +1,56% (26.08.2020, 20:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Windturbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Ende des Sommers werde häufig von kräftigen Stürmen, wie es in diesen Tagen in Deutschland gerade wieder zu erleben sei, eingeläutet. Beim Windkraftanlagenbetreiber Nordex deute sich charttechnisch erheblicher Rückenwind an.Das norddeutsche Unternehmen sei ein "alter Hase" im TecDAX und habe kurstechnisch auch schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Zu Zeiten des Internethypes hätten sich Aktionäre schon über Notierungen jenseits der 100-Euro-Marke freuen können, dass Allzeithoch habe 2001 bei 111,10 Euro gelegen. Andererseits hätten die Aktionäre 2005 auch extreme Tiefpunkte bei 1,32 Euro erlebt.Seither befinde sich Nordex in einer langfristigen, breit angelegten Bodenbildung mit einer Spanne zwischen 3 Euro und 33 Euro. Aktuell nähere sich der Wert der hartnäckigen Widerstandszone um 11,20 Euro. Dort verlaufe auch ein seit April 2019 vorherrschender Abwärtstrend.Nordex habe mit dem Kaufsignal von Anfang August alle Voraussetzungen geschaffen, um die eingeleitete Trendwende abzuschließen und nach oben durchzustarten. Die aktuelle Konsolidierung steht vor ihrem Ende, so Andreas Wolf von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: