Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,74 EUR +3,84% (14.12.2020, 10:32)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,77 EUR +5,10% (14.12.2020, 10:47)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit ambitionierten Mittelfristzielen habe Nordex an der Börse eine wahre Rally gestartet. Nun gelte es aber, die eigenen Ziele auch zu erreichen. Da treffe es sich gut, dass das Bewusstsein für Erneuerbare Energien weiter zunehme und sich auch die EU neue Ziele setze. Die Bedeutung der Windkraft spiegle sich inzwischen auch in den Zahlen wider.Die EU-Chefs hätten sich ehrgeizigere Klimaziele für 203 gesetzt. Der CO2-Ausstoß solle demnach um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 sinken. Bisher habe das Ziel bei 40 Prozent gelegen. Würden Parlament und Kommission zustimmen, müssten auch die meisten Staaten nachschärfen. Deutschland müsste sein Ziel von 55 Prozent voraussichtlich auf mindestens 60 Prozent erhöhen.In diesem Jahr hätten Erneuerbare Energien Experten zufolge fast die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland abgedeckt. Konkret habe der Anteil von Strom aus Wind, Photovoltaik, Biomasse und Co bei gut 46 Prozent des Bruttostromverbrauchs gelegen, wie vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigen würden.Damit sei der Anteil des Ökostroms weiter gestiegen, im vergangenen Jahr habe er bei 42,5 Prozent gelegen. Ein Grund dafür sei jedoch der insbesondere durch die Corona-Pandemie gesunkene Stromverbrauch. Zudem hätten Erneuerbare Energien weiterhin Einspeisevorrang.Die Aktien von "grünen Unternehmen" würden zu Wochenbeginn auf breiter Front zulegen. Auch Nordex könne wieder ein deutliches Kursplus verzeichnen. Ambitionierte Ziele aus der Politik würden dem Konzern beim Erreichen der eigenen Ziele helfen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Mit Material von dpa-AFX