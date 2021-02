XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.02.2021/ac/a/t)



Am Dienstag könne der deutsche Turbinenbauer erneut einen neuen Auftrag vermelden, diesmal für einen Windpark in den Niederlanden. Das verleihe der Nordex-Aktie weiteren Schwung, die Konsolidierung scheine beendet zu sein. Das Mehrjahreshoch bei 27,44 Euro, das Anfang Januar erreicht worden sei, sei nun wieder nah. Ein Ausbruch sei angesichts der anhaltend guten Nachrichtenlage wahrscheinlich.Die Auftragsbücher bei Nordex seien weiter gut gefüllt. Nach wie vor heiße es jetzt allerdings, diese Aufträge auch in profitable Umsätze umzuwandeln. "Der Aktionär" sei optimistisch, dass das gelingen könne. Der TecDAX-Titel bleibe deshalb auf der Empfehlungsliste, zumal das charttechnische Kaufsignal bevorstehe, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2021)