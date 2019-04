Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Stefan Limmer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Knapp 94 Prozent habe die Nordex-Aktie seit Anfang 2019 an Wert gewinnen können. Vom bisherigen Jahreshoch knapp unter der 16-Euro-Marke, habe sich der Aktienkurs aktuell zwar entfernt. Am vorherrschenden Aufwärtstrend ändere aber auch die charttechnische Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage nur wenig.Die Nordex-Aktie glänze laut der jüngsten Rangliste des TSI 2.0 Depots im Aktionär weiterhin mit dem perfekten TSI Wert von 100 Prozent. Damit sichere sich die Aktie des Windanlagenherstellers nach wie vor die Poleposition im HDAX. Nemetschek liege mit 96,98 Prozent deutlich abgeschlagen auf Platz 1. Den ersten Rang verteidige Nordex nun mittlerweile bereits seit dem 22. März, also seit mehr als einem Monat. Aufgrund der hohen Trendstärke dürfte die Aktie noch eine geraume Zeit im TSI 2.0 Depot vertreten sein. Ein Verkaufssignal werde erst geliefert, wenn die Aktie unter einen TSI Wert von 50 Prozent rutsche.Seit Kauf in das TSI 2.0 Portfolio notiere Nordex bereits über zehn Prozent im Plus. TSI-Anleger sind bereits seit Grünschaltung der Ampel Ende März investiert, so Stefan Limmer. (Analyse vom 29.04.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,46 EUR -1,70% (29.04.2019, 16:06)