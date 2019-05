XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,71 EUR +1,03% (22.05.2019, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,74 EUR +1,03% (22.05.2019, 12:20)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), erhöht aber das Kursziel von 10,90 Euro auf 11,70 Euro.Das Q1-Zahlenwerk sei durchweg hinter den Analystenprognosen und den Marktkonsens zurückgeblieben (EPS und freier Cashflow negativ). Der Auftragseingang (in Euro) sei in Q1/2019 leicht zurückgegangen (-1% y/y, erstmals seit Q4/2017), aber durch den deutlichen Erlösrückgang habe sich das Book-to-Bill-Ratio deutlich verbessert und habe zudem deutlich über der wichtigen Marke von 1,0 gelegen. Der Auftragsbestand (per 31.03.2019) sei im Quartalsverlauf weiter geklettert.Der Windanlagenbauer habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (u.a. Umsatz: 3,2 bis 3,5 Mrd. Euro; EBITDA-Marge: 3,0% bis 5,0%) bestätigt. Hier weise Nordex nach dem Startquartal Rückstand auf. Jedoch habe Nordex bereits bei der Erstveröffentlichung der Guidance angekündigt, dass diese stark backloaded sei, was nach Ansicht des Analysten Risiken berge.Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2019e: -0,25 (alt: -0,15) Euro; EPS 2020e: +0,36 (alt: +0,37) Euro). Die Geschäftsentwicklung sollte seines Erachtens sehr volatil bleiben. Es bleibe die Frage nach einem nachhaltig positiven freien Cashflow. Zudem sehe der Analyst einige Bilanzrelationen kritisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: