Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,64 EUR -1,81% (11.04.2019, 11:00)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.2019 gebe es auf dem deutschen Kurszettel bis jetzt kaum eine Aktie, die den Anlegern mehr Freude bereite als Nordex. Im Hoch habe sich das Papier seit Jahresberginn verdoppelt. Nach einer Durststrecke laufe das Geschäft der Windanlagenbauer wieder auf Hochtouren und Erfolgsmeldungen seien an der Tagesordnung.Einer der Hauptgründe für die Kursrally der Nordex-Aktie sei in der hohen Bedeutung der Windkraft für die Energiewende zu finden. In den vergangenen Jahren habe sich die Stromerzeugung durch Wind in Deutschland vervielfacht. Spätestens 2020 dürfte Nordex wieder profitabel arbeiten.Nach der Aufwärtsbewegung stecke die Nordex-Aktie aktuell in einer Konsolidierung. Der übergeordneten Aufwärtsbewegung werde dies nicht nachhaltig schaden. "Der Aktionär" rate Anlegern derzeit mit einem Neueinstieg zu warten, so Stefan Limmer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,68 EUR -1,74% (11.04.2019, 10:43)