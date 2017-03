ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (03.03.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie stark angeschlagen - ChartanalyseNoch Ende 2015 markierte die Aktie von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) bei 33,90 Euro ihren finalen Höhepunkt und kippte nur wenig später auf die markante Unterstützungszone um 21,75 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Jahr 2016 sei anschließend von einer volatilen Seitwärtsphase geprägt gewesen, die gegen Anfang November zurück auf das darunter liegende Unterstützungsniveau von 17,00 Euro abwärts geführt habe. Nach einer Zwischenerholung auf 21,65 Euro zu Beginn dieses Jahres hätten sich Anleger zurückgehalten, wodurch eine sukzessive Seitwärtsphase unterhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50 etabliert worden sei. Vor gut einer Woche habe Nordex Investoren schließlich mit einer Gewinnwarnung überrascht - prompt habe das Papier über 37 Prozent an Wert verloren und sogar unter das Niveau des 38,2%-Fibonacci-Retracement zurückgesetzt. Zwar seien die jüngsten Handelstage von einer technischen Gegenreaktion zurück an das Retracement um 14,53 Euro geprägt gewesen, allerdings dürfte dies nur eine kurzfristige Momentaufnahme auf dem Weg weiter abwärts gewesen sein.Der Rückfall auf das Verlaufstief von 12,41 Euro birgt nach dem nun vollzogenen Pullback an das 38,2%-Fibonacci-Retracement Abwärtspotenzial auf die Zwischentiefs aus 2014 bei 10,68 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.03.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,785 EUR -1,36% (03.03.2017, 10:16)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,854 EUR -0,69% (03.03.2017, 10:33)