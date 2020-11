Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,47 EUR -5,60% (04.11.2020, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,47 EUR -4,30% (04.11.2020, 15:02)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Wind- und Solaraktien seien am Mittwoch im frühen Handel deutlich unter die Räder geraten. Es herrsche Angst, dass Donald Trump doch wiedergewählt werde und den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den USA behindere. Gerade die Turbinenbauer Nordex und Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769) seien zunächst sogar zweistellig abgeschmiert - dabei seien die veröffentlichten Vestas-Zahlen nicht so schlecht gewesen.Inzwischen hätten die Turbinenbauer das Minus allerdings auf jeweils rund vier Prozent eingegrenzt. Einerseits dürften sich darin die wieder steigenden Chancen für einen US-Präsidenten Joe Biden widerspiegeln, andererseits habe sich offenbar die Erkenntnis durchgesetzt, dass gerade der hohe Gewinn bei Vestas im abgelaufenen Quartal den etwas enttäuschenden Auftragseingang kompensieren könne.Biden als Präsident wäre für Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien sicher die bessere Wahl. Doch auch Trump werde den weltweiten Wandel zu mehr Klimaschutz nicht aufhalten. Vestas und Nordex würden deshalb eine gute Wahl bleiben. Das Intraday-Reversal untermauere die Stärke der beiden Empfehlungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: