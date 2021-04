Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,58 EUR +0,74% (15.04.2021, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,12 EUR -1,07% (15.04.2021, 09:23)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe der Turbinenbauer zahlreiche Neuaufträge präsentiert. Nun habe Nordex auch seine Zahlen zum Auftragseingang in Q1 vorgelegt. Gegenüber dem Vorjahr stehe ein deutlicher Rückgang zu Buche, an der Börse würden die Zahlen allerdings gut ankommen.Nordex habe in Q1 Aufträge für 279 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 1,25 Gigawatt erhalten. Im Vorjahr seien es noch 1,64 Gigawatt gewesen. Die lukrative Delta4000-Baureihe mache inzwischen bereits 73 Prozent der Bestellungen aus. 92 Prozent der Aufträge würden dabei aus Europa kommen. Größte Einzelmärkte des Landes seien dabei Spanien, die Türkei, Deutschland und Finnland gewesen."Wir haben im ersten Quartal von unserer traditionell guten Position in europäischen Märkten wie Deutschland, Spanien und der Türkei profitiert, aber auch Projekte etwa in Italien, Polen und Litauen gewonnen", so Nordex-CEO José Luis Blanco. "Der Erfolg der Delta4000-Baureihe stützt sich neben der N149 auch immer stärker auf die weiteren Rotorvarianten N133, N155 und N163, womit wir alle Windklassen abdecken."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: