Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der herbe Abverkauf an den Börsen gehe weiter und treffe auch die Nordex-Aktie erneut mit voller Wucht. Die Aktie des Turbinenbauers verliere am Freitag knapp sechs Prozent und nähere sich wieder den Tiefs von Ende Februar. Für Gegenwind würden die Analysten sorgen, die nach und nach skeptischer würden.Kepler Cheuvreux etwa habe in Erwartung eines schwierigen Quartals die Schätzungen für Nordex gesenkt. Nun lägen die Prognosen am unteren Ende der Spanne des Unternehmens. Sie würden den guten Auftragseingang, aber auch den Gegenwind durch Lieferkettenprobleme und steigende Kosten widerspiegeln. Das Ziel habe Kepler deshalb deutlich von 20,25 auf 16,00 Euro gesenkt, die Einstufung lautet "hold".Jefferies wiederum habe zwar sogar das Kursziel mit 20,00 Euro und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Für das zweite Quartal rechne Analyst Constantin Hesse allerdings anlässlich der jüngsten Cyberattacke mit negativen Folgen der durch externe Berater verursachten Kosten sowie der Auswirkungen auf die Produktion.Bis dahin bleiben Anleger weiter an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link