XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,825 EUR +1,55% (13.09.2019, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,82 EUR +0,98% (13.09.2019, 14:44)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld nähere sich das Papier des Turbinenbauers wieder der 10-Euro-Marke. Für den nachhaltigen Ausbruch über diese psychologisch wichtige Marke reiche es aber auch am Freitag noch nicht.Rückenwind gebe es derweil von dem institutionellen Investor DWS Investment. Der Großaktionär habe den Anteil bei Nordex von 2,88 auf 3,00 Prozent ausgebaut. Die Fondstochter der Deutschen Bank gelte nicht als aktivistischer Investor, ein Ausbau der Position durch den Großaktionär sei dennoch durchaus zu begrüßen. Bei der ohnehin hohen Volatilität den TecDAX-Titels könnte ein langfristig orientierter Investor für mehr Kursstabilität sorgen.Operativ gehe es für den Turbinenbauer nach wie vor darum, die Margen zu erhöhen. Trotz der Auftragsflut schreibe Nordex immer noch rote Zahlen. Konkurrenten wie der dänische Weltmarktführer Vestas oder Siemens Gamesa würden hingegen satte Gewinne einfahren. Ab dem kommenden Jahr wolle auch Nordex den Turnaround schaffen - das sei aber auch die Voraussetzung, dass Anleger wieder nachhaltig Vertrauen in die Stärke des Konzerns bekommen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: