Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,384 EUR -0,87% (17.11.2017, 15:15)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (17.11.2017/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), senkt aber das Kursziel von 15 auf 9 Euro.Das Hamburger Unternehmen sei von den aktuellen ungünstigen Branchenbedingungen stärker als bisher angenommen getroffen worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar habe Nordex mit den veröffentlichten Q3-Zahlen die Markterwartungen beim Umsatz und EBITDA übertreffen können, habe jedoch nach dem Hoffnungsschimmer in Q2 eine enttäuschende Entwicklung beim Neugeschäft aufgewiesen. Entsprechend gedrosselt falle der Ausblick für 2017 aus. Zudem seien die Investoren auf ein schwieriges Jahr 2018 eingestimmt worden. Verbesserungen würden nun auf Basis einer höheren Nachfrage in den internationalen Märkten und der neuen Turbine Delta4000 ab dem Jahr 2019 erwartet.Angesichts des langfristigen Potenzials rät Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse weiter zum Kauf der Nordex-Aktie, doch muss Nordex den Worten nun auch Taten folgen lassen. Das Kursziel senkt er von 15 auf 9 Euro. (Analyse vom 17.11.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,398 EUR -0,30% (17.11.2017, 15:11)