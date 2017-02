Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,716 EUR -21,17% (24.02.2017, 15:31)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (24.02.2017/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Umsatzwarnung die Kaufempfehlung weiterhin zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Während die Entwicklung im GJ 2016 beim Hamburger TecDAX-Unternehmen noch weitgehend planmäßig verlaufen solle, habe der Vorstand nun mit einer deutlichen Korrektur seiner Mittelfristprognose negativ überrascht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei seien die Abweichungen gravierend. Im Jahr 2017 werde nun mit einem Umsatzrückgang gerechnet, der unter Berücksichtigung des Acciona Windpower - Effektes (Erstkonsolidierung erst in Q2 2016) noch höher ausfalle. Die Abweichung des EBITDA im Jahr 2018 zur ursprünglichen Planung könne sogar rund EUR 160 Mio. bis rund EUR 180 Mio. betragen. Entscheidend werde nun der Erfolg der Maßnahmen zur Umsatz- und Ergebnisstabilisierung sowie die Rückgewinnung des Vertrauens am Kapitalmarkt sein.Angesichts des bereits eingetretenen massiven Kurseinbruchs rät Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse trotz der bestehenden Unsicherheiten zum Halten der Nordex-Aktie, bei einem Kursziel von 15 Euro. (Analyse vom 24.02.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,08 EUR -15,16% (24.02.2017, 15:16)