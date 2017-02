Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,886 EUR -14,69% (24.02.2017, 10:46)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (24.02.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Umsatzwarnung hat Nordex deutlich zugesetzt - Finger weg! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin die Finger von der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) wegzulassen.Die Umsatzwarnung habe der Nordex-Aktie deutlich zugesetzt. Sie sei unter das alte Tief gefallen. Schon seit einigen Monaten sind die Aktienexperten von "Der Aktionär" sehr skeptisch gegenüber der Nordex-Aktie und haben immer wieder gesagt, dass man die Nordex-Aktie momentan nicht im Depot haben muss. Man sollte die weitere Entwicklung lieber abwarten. Das Ganze sei durch die entsprechenden Nachrichten letztendlich bestätigt worden. Wenn die Nordex-Aktie weiter fällt, könnte man laut dem Aktienprofi vielleicht unten ein paar Stücke einsammeln.Momentan in dem hektischen Umfeld sollte man aber die Finger von der Nordex-Aktie weglassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.02.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,80 EUR -10,82% (24.02.2017, 10:31)