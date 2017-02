Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: NEU! Nordex wird 95 Turbinen in USA errichten - 1. Folgeauftrag aus Safe-Harbor-Transaktion - AktiennewsDie Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat den Auftrag zur Errichtung von 95 Turbinen der 3-MW-Klasse in den USA erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Projekt ist die erste Umsetzung einer Safe-Harbor-Transaktion, die der Hersteller im Dezember 2016 mit einem großen internationalen Versorger vereinbart hatte. Mit dieser Transaktion hat sich der Kunde den höheren Steuervorteil gesichert, der im Jahr 2016 galt.Der Hersteller liefert 95 Turbinen mit einer Nennleistung von jeweils 3 MW und einem 125-Meter-Rotordurchmesser. Dieser Turbinentyp ist für die gegebenen Standortbedingungen mit mittleren Windgeschwindigkeiten ausgelegt. Nordex wird die Anlagen auf 87,5 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichten.XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,24 EUR -1,49% (27.02.2017, 16:26)