Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,618 EUR -1,45% (09.03.2017, 14:04)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (09.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Keine Impulse in Sicht - Verkaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Der Kurs der Nordex-Aktie habe sich nach dem starken Kursrutsch, der nach Ansicht des Aktienprofis gerechtfertigt gewesen sei, bei knapp 14 Euro eingependelt. In der nächsten Zeit dürfte sich die Nordex-Aktie da weiter bewegen. Das Problem sei bei Nordex, dass hier neue Impulse fehlen würden. Wenn Nordex jetzt melde, dass das Geschäft in der Türkei gut laufe, reiche es nicht aus, um neue Käufer in die Nordex-Aktie zurückzulocken. In Anbetracht der gesenkten Prognose sei die Nordex-Aktie auf dem aktuellen Niveau laut dem Börsenexperten auch nicht günstig bewertet.Es gibt im Moment keinen Grund, die Nordex-Aktie zu kaufen - vielleicht ist es sogar ratsam, sie zu verkaufen, weil es bestimmt bessere Alternativen gibt, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,63 EUR -1,23% (09.03.2017, 13:51)