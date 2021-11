Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 20,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 19.11.2021 18,00 Buy Citigroup Vivek Midha 18.11.2021 22,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 17.11.2021 14,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.11.2021 17,80 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 15.11.2021



Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,75 EUR +1,42% (24.11.2021, 08:22)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,39 EUR +4,41% (24.11.2021)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.11.2021/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,00 oder 14,90 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE hat am 15.11.2021 die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. November zu entnehmen ist, hätten gestiegene Kosten für Rohstoffe und Transporte dem Windkraftanlagen-Hersteller im dritten Quartal einen weiteren Verlust eingebrockt. Im dritten Quartal habe unter dem Strich ein Minus von knapp 40 Millionen Euro gestanden, nach knapp 73 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. Nach den ersten neun Monaten stehe in diesem Jahr damit ein Verlust von fast 104 Millionen Euro zu Buche.Wie bereits seit vergangener Woche bekannt, habe Nordex den Umsatz in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf knapp 4 Milliarden Euro gesteigert. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien davon knapp 101 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig geblieben. Dies entspreche einer operativen Marge von 2,5 Prozent.Wegen gestiegener Kosten habe das Management bereits seine Jahresprognose gekappt. Nordex rechne jetzt weiterhin mit einem Jahresumsatz von 5 bis 5,2 Milliarden Euro und einer operativen Marge von etwa einem Prozent.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Holger Fechner, Analyst der NORD LB, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel in einer Analyse vom 17.11.2021 seine Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 22,00 Euro. Nordex habe auch in den ersten neun Monaten 2021 vor dem Hintergrund erhöhter Errichtungszahlen im Segment Projekte den Umsatz weiter zweistellig um 24,9% auf EUR 3.956 Mio. verbessern können, so der Analyst. Insgesamt sei mit 1.216 installierten Windenergieanlagen in 22 Ländern eine Gesamtleistung von 4.858 MW errichtet worden.Das Konzern-EBITDA habe sich von EUR 70,8 Mio. im Vorjahreszeitraum auf nun EUR 100,7 Mio. verbessert. Die EBITDA-Marge habe weiterhin 2,5% betragen und damit über dem Vorjahresniveau von 2,2% gelegen. Insgesamt sei in 9M 2021 ein Konzernverlust von EUR -103,7 Mio. im Vergleich zu EUR -107,5 Mio. im Vj. angefallen.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel am 16.11.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" bewertet. Das Kursziel werde unverändert bei 14,90 Euro gesehen. Der Bericht für das dritte Quartal 2021 habe die Eckdaten (u.a. Umsatz, EBITDA, fester Auftragsbestand für Projekte) von Anfang November bestätigt. Das erstmals veröffentlichte EPS sei deutlich hinter der Analysten-Prognose (wegen Finanzergebnis) zurückgeblieben. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.21) hätten sich im Quartalsverlauf v.a. durch die Mitte Juli abgeschlossene Bar-/Sachkapitalerhöhung (586 Mio. Euro) deutlich verbessert. Der feste Auftragsbestand für Projekte (per 30.09.21) habe sich zwar im Quartalsverlauf moderat erholt, er liege aber auf dem zweitniedrigsten Niveau seit Ende Q1 2019.Die generellen Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien positiv für Nordex. In der Vergangenheit habe das Unternehmen dies aber nicht in nachhaltige Ergebnissteigerungen ummünzen können, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?