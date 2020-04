Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (16.04.2020/ac/a/a)



Im wichtigen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in China verliere das finnische Unternehmen in der zweiten Ausbauphase den Großauftrag von China Mobile. In der ersten Runde sei Nokia noch berücksichtigt worden, dann seien die Entscheidungen gegen Huawei beim 5G-Ausbau in Europa und den USA gekommen. Die Position der Finnen gehe nun an China Information Communication Technologies, die neben Ericsson, ZTE und Huawei mit dem weiteren Ausbau beauftragt worden seien. Ein herber Schlag im Kampf um die begehrten Aufträge. Es gebe allerdings auch eine Chance.Zum Start von 5G im Reich der Mitte habe Nokia 2018 noch gut 10% der ausgeschriebenen Aufträge erhalten. Diese hätten 8% des Jahresumsatzes 2019 i.H.v. 23,3 Mrd. Euro ausgemacht. Der jetzige Ausschluss der Europäer komme nachdem im Januar Frankreich und die USA ihrerseits Huawei von großen Teilen ihres 5G-Ausbaus ausgeschlossen hätten. Eine Chance: Diese Auftragsvolumina könnte nun Nokia erhalten.Nokia müsse einen harten Schlag im Kampf um die lukrativen Verträge zum weltweiten Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards einstecken. Durch diese Retourkutsche aus China stünden die Chancen für den finnischen Konzern aber gut, im europäischen 5G-Ausbau zu den Gewinnern zu gehören. Hier seien lukrative Aufträge möglich. Bis Ende dieses Jahres wolle die Deutsche Telekom die 20 größten Städte Deutschlands komplett mit 5G ausgestattet haben. Darüber hinaus nehme die Bundesregierung bis 2024 1,1 Mrd. Euro in die Hand, um Funklöcher auf dem Land zu schließen. Mutige Anleger könnten die niedrigen Preise für einen Einstieg nutzen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)