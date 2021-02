Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom modernisiere im Zusammenhang mit dem Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes auch ihr Glasfaser-Netz. Statt des unter Spionageverdacht stehenden chinesischen Ausrüsters Huawei wende man sich dazu nun an den finnischen Netzwerkausrüster Nokia. Doch die hätten derzeit Qualitätsprobleme. Und so verpuffe der lukrative Auftrag an der Börse weitgehend.Die Deutsche Telekom sei Europas größter Telekomkonzern. Zur Sicherung seiner Marktposition wolle das DAX-Unternehmen sein optisches Transportnetz modernisieren und ausbauen. Dabei handle es sich nicht um 5G, sondern um das optische Netz, das auch für den Backbone des Mobilfunks relevant sei.Wie die Telekom kürzlich mitgeteilt habe, solle Nokia Hard- und Software im Glasfaser-Kernnetz und darüber hinaus auch in bestimmten regionalen Verteilernetzen installieren. Ziel sei es, die Kapazität des Glasfasernetzes zu erhöhen. Gleichzeitig solle auch der Netzbetrieb stärker automatisiert werden."Nokia wurde von der Telekom ausgewählt, um das optische Transportnetz des Betreibers für die Anforderungen des Industrie-4.0-Zeitalters bereit zu machen", habe Nokia laut Golem.de erklärt. Die Technologie "soll die Kapazität des Glasfasernetzes erhöhen sowie den Netzbetrieb stärker automatisieren." Neue Dienste könnten schneller eingeführt und die Betriebskosten gesenkt werden. Neben Unternehmenskunden würden auch Privathaushalte profitieren.Der Telekom bliebe nur noch der schwedische Ericsson-Konzern als Zulieferer. Nun gebe die Telekom Nokia noch eine Chance. Die Finnen seien aufgefordert worden, ihre Leistungen zu verbessern, um ihre Chancen auf Aufträge beim Bau des neuen Netzes zu wahren.Auf der Mobilfunk-Messe "Mobile World Congress" in Barcelona vom 25. bis 28. Februar sollte dem Vorstand eine aktualisierte Strategie vorgelegt werden, welche Anbieter nun Ausrüstung für das 5G-Netzwerk liefern sollten. Die Mega-Messe mit über 2.000 Ausstellern sei jedoch auf Ende Juni verschoben worden.Die Nokia-Aktie dümple nach dem jüngsten, Spekulanten-getriebenen Ausbruchsversuch bei 3,43 Euro umher. Kürzlich habe sie ihren 200-Tage-Durchschnitt unterschritten, nun werde GD50 getestet.Ein Kauf der Nokia-Aktie hat keine Eile, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Sollte der EURO STOXX 50-Wert den Widerstand bei 3,60 Euro und die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden, sähe die charttechnische Situation wieder besser aus. Dann ergäbe sich wohl eine Trading-Chance für kurzfristig orientierte Anleger. (Analyse vom 12.02.2021)