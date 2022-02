7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,202 EUR -1,79% (03.02.2022, 09:49)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,206 EUR -1,29% (03.02.2022, 09:38)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Nokia habe heute Früh seine Q4-Zahlen präsentiert, welche mit Ausnahme beim Umsatz durchwegs über den Markterwartungen zu liegen gekommen seien. Der Gesamtumsatz habe sich im Jahresvergleich um 2,1% (währungsbereinigt -5%) auf EUR 6,41 Mrd. reduziert und damit knapp die Analystenschätzungen von im Mittel EUR 6,47 Mrd. verfehlt. Die beiden größten Segmente hätten sich in Q4 höchst unterschiedlich entwickelt. Während der Bereich Mobilfunknetze beim Umsatz um 13,2% auf EUR 2,76 Mrd. nachgegeben habe, habe das Segment Netzwerk-Infrastruktur mit +13,9% auf EUR 2,25 Mrd. gute Dynamik gezeigt. Die bei Nokia viel beachtete Bruttomarge auf vergleichbarer Basis habe im Berichtsquartal einen Wert von 40,1% erreicht, ein Rückgang von 150 Basispunkten ggü. Q4 2020. Der bereinigte operative Gewinn sei um 14,0% auf EUR 908 Mio. gesunken, habe damit aber recht komfortabel über den Analystenschätzungen (EUR 822,02 Mio.) gelegen. Die bereinigte operative Marge in Höhe von 14,2% habe sich ggü. Q4 2020 um 190 Basispunkte reduziert. Der bereinigte und vergleichbare Gewinn je Aktie in der Höhe von EUR 0,13 habe indes über den Markterwartungen von EUR 0,12 gelegen.Das Unternehmen habe sich angesichts des zurückgekommenen Momentums mit auf Gesamtjahresbasis gestiegenen Umsätzen (+2%), verbesserten Margen, eines soliden Auftragseinganges sowie einer schneller als erwartet voranschreitenden Strategieänderung trotz einer nach wie vor existierenden Lieferkettenproblematik optimistisch für das laufende Geschäftsjahr 2022 gezeigt.Nokia habe ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen bis zu EUR 600 Mio. mit einer Laufzeit von zwei Jahren angekündigt. Zudem schlage der Vorstand eine Dividende in der Höhe von EUR 0,08 je Aktie vor.Nokia erwarte für das laufende Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in der Range von EUR 22,6 Mrd. und EUR 23,8 Mrd. bei einer vergleichbaren operativen Marge zwischen 11% und 13,5%. Als langfristiges Ziel habe sich das Unternehmen vorgenommen stärker als der Markt zu wachsen und eine operative Marge von mindestens 14% zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.