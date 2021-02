Fundamental betrachtet hat ein Kauf der Nokia-Aktie keine Eile, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters sei in den Sog der Reddit-Jünger um GameStop und AMC geraten. In der vergangenen Woche sei das Nokia-Papier zeitweise bis auf über 5 Euro nach oben geschossen. Mittlerweile würden wieder Fundamentaldaten in den Vordergrund rücken. Am Donnerstag-Morgen habe Nokia seine Quartalszahlen vorgelegt, die gar nicht so schlecht ausgefallen seien.Im vierten Quartal hätten vor allem Wechselkurs-Effekte die Nokia-Bilanz gebremst. Der Umsatz habe mit 6,6 Milliarden Euro fünf Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, zu konstanten Wechselkursen wäre er um ein Prozent gewachsen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um vier Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurückgegangen, die entsprechende Marge sei leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 16,6 Prozent gestiegen.Das Ergebnis pro Aktie sei von Oktober bis Dezember von 0,15 Euro im Vorjahreszeitraum auf 0,14 Euro gesunken. Konsens-Schätzungen seien von 0,11 Euro pro Aktie ausgegangen.Unter dem Strich habe allerdings ein Verlust von 2,6 Milliarden Euro gestanden, nach einem Gewinn von 563 Millionen Euro vor einem Jahr. Nokia habe steuerliche Verlustvorträge in Milliardenhöhe abgeschrieben, weil das Unternehmen nicht mehr damit rechne, diese bei den finnischen Steuerbehörden künftig voll geltend machen zu können.Dem Netzwerkausrüster Nokia mache eine abflauende Nachfrage zu schaffen. Für das angelaufene Jahr rechne Chef Pekka Lundmark deshalb bestenfalls mit einem stabilen Erlös, weil vor allem in Nordamerika die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk nachlassen dürfte. Die Finnen würden von einem Umsatz von 20,6 bis 21,8 Milliarden Euro ausgehen - was einen Rückgang von bis zu knapp 6 Prozent bedeuten würde. Die Margenziele für das operative Ergebnis habe das Unternehmen mit 7 bis 10 Prozent auf vergleichbarer Basis bestätigt.Der Aktienkurs von Nokia reagiere am Donnerstag nur wenig auf die News. Die Aktien würden im Xetra-Handel mit 3,75 Euro 0,8 Prozent unter Vortag notieren.Das habe in der vergangenen Woche noch anders ausgesehen. Nach einem optimistischen Analystenkommentar der Bank SEB am 25. Januar, wonach den Nokia-Aktien ein "erhebliches Turnaround-Potenzial" zugeschrieben worden sei, habe die Aktie kräftig angezogen.Zudem seien die Nokia-Papiere dann auch stark auf der Online-Plattform Reddit diskutiert worden und in den Kaufrausch der dort organisierten Anleger geraten. Nokia habe auch zu den Papieren gehört, deren Handel beim Online-Broker Robinhood neben GameStop, AMC Entertainment und Blackberry beschränkt worden sei. In der Spitze seien Nokia-Aktien am vergangenen Donnerstag bis auf gut 5,00 Euro nach oben geschossen.Die nähere Kurszukunft von Nokia sehe flau aus. Nokia sei aktuell der kleinste Wert im EURO STOXX 50, es drohe der Rauswurf. Die Finnen-Aktie könnten schon im nächsten Monat Platz für Infineon machen müssen. Eine entsprechende Entscheidung würde am 1. März bekannt gegeben, die Umsetzung würde dann zum 22. März erfolgen."Der Aktionär" habe in der vergangenen Woche vor dem Kurssprung mutigen Anlegern zu zwei kurzfristigen Trades geraten, die beide aufgegangen seien. Neue Trades böten sich derzeit nicht an. Die Aktie dürfte kaum über "ferner liefen" hinauskommen. Lediglich die Reddit-Zocker könnten den Wert nochmals zu pushen versuchen.