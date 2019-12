Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (04.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Die Nokia-Aktie habe sich von dem Kurseinbruch von -23% (Schlusskurs 24.10.) in Reaktion auf die Dividendenstreichung und die Gewinnwarnung von Ende Oktober noch nicht erholen können. Eher im Gegenteil habe der Titel seitdem sogar noch weiter um -13% nachgegeben. Auch wenn die Gewinnwarnung und die Dividendenstreichung klar negativ zu werten seien, würden sie aus Sicht des Analysten jedoch nicht einen derart starken Kursrückgang rechtfertigen. In den kommenden Jahren seien erhebliche Investitionen für den neuen Mobilfunkstandard 5G notwendig. Die entsprechende Netzwerktechnik hierfür würden hauptsächlich nur die drei Ausrüster Huawei, Ericsson und Nokia liefern. Dabei stehe Huawei aber nach wie vor unter erheblichen Druck insbesondere aufgrund von Sicherheitsbedenken zahlreicher Staaten. Zudem solle Huawei zwar die günstigere, aber nicht die bessere Technik anbieten. Huawei dürfte daher zukünftig Marktanteile an Ericsson und Nokia abgeben.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sieht daher weiterhin ein Aufwärtspotenzial bei der Nokia-Aktie bestätigt sein "halten"-Rating. Das Kursziel werde von 4,30 Euro auf 3,60 Euro gesenkt. (Analyse vom 04.12.2019)Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,1655 EUR +0,49% (04.12.2019, 11:40)