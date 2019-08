Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 13.08.2019 5,40 Halten Independent Research Markus Friebel 31.07.2019 5,70 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 26.07.2019 5,40 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 26.07.2019 4,10 Sell Goldman Sachs Alexander Duval 26.07.2019 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 25.07.2019 5,50 Buy UBS AG David Mulholland 25.07.2019



FI0009000681



870737



NOA3



NOKBF



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (27.08.2019/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 4,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 25. Juli meldet, hat der Aufbau der neuen 5G-Mobilfunknetze dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gewachsen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sei sogar um 35 Prozent auf 451 Millionen Euro in die Höhe gesprungen und habe damit die Erwartungen auch der optimistischsten Analysten übertroffen.Das schon länger laufende, harte Sanierungsprogramm habe das Unternehmen unter dem Strich aber weiterhin in den roten Zahlen gehalten. Der Fehlbetrag habe mit 191 Millionen Euro allerdings 30 Prozent niedriger gelegen als ein Jahr zuvor. Konzernchef Rajeev Suri habe sich vom laufenden Geschäft begeistert gezeigt, jedoch vor einem schwierigen und unsicheren Geschäft in China in der zweiten Jahreshälfte gewarnt. Dennoch habe er sein Ziel bekräftigt, in diesem Jahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 25 bis 29 Cent zu erreichen. Im kommenden Jahr soll er auf 37 bis 42 Cent steigen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der NORD/LB. Der dort zuständige Analyst Wolfgang Donie bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse vom 13. August seine Kaufempfehlung für den Titel mit einem unveränderten Kursziel von 6 Euro. Nach der enttäuschenden Entwicklung in Q1 habe das finnische Unternehmen in Q2/2019 überzeugen können. Kurz- und mittelfristig sei weiterhin mit schwankenden Quartalsergebnissen zu rechnen. Die Losgrößen und das Wettbewerbsumfeld seien nach wie vor volatil. Nichtsdestotrotz entfalte sich eine zunehmende Dynamik, vor allem beim Thema 5G. Dabei sollten kontinuierliche Margenverbesserungen, zum einen durch Folgeaufträge und zum anderen durch eine verbesserte Produktivität, sichtbar werden. Die Kosten durch die Umstrukturierung dürften dagegen sinken.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: