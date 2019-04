Wien (www.aktiencheck.de) - Seit gestern spät abends ist in Sachen Brexit eine Option de facto vom Tisch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So habe eine hauchdünne Mehrheit dafür gestimmt, einen No-Deal-Brexit auszuschließen, was eine Brexit-Verschiebung impliziere. Die erste Wahl der Brexit-Hardliner sei damit verbaut. Beide nun verbliebenen Optionen - die Unterstützung Mays Austrittsplans oder ein längerer Aufschub des Austritts - seien für sie nicht sehr verlockend. Bekanntlich versuche May die Unterstützung der Labour Partei zu gewinnen. Das gestern abgehaltene erste Gespräch zwischen May und Labour Chef Corbyn habe jedoch keine Annäherung der beiden Seiten ("nützlich, aber ergebnislos") gebracht. Die Zeit werde jedenfalls zunehmend knapp. Beim EU-Gipfel am 10.04. müsse May der EU einen neuen Fahrplan vorlegen. Kommissionspräsident Juncker habe gestern nochmals klargestellt, dass das Austrittsabkommen bis 12.4. verabschiedet sein müsse, um die von May gewünschte kurze Verlängerung bis 22. Mai zu gewähren. Andernfalls drohe ein längerer Aufschub inkl. Teilnahme an den EU-Parlamentswahlen.



Mehr Fortschritt scheine es in den US-chinesischen Handelsgesprächen zu geben. Nach den gestrigen Gesprächen in Washington zwischen dem chinesischen Vizepremier Liu und Lighthizer (US-Handelsbeauftragter) sowie Mnuchin (US-Finanzminister) stehe heute ein Treffen zwischen Trump und Liu auf dem Programm. Der politische Newsflow diesseits und jenseits des Atlantiks dürfte auch vor dem Hintergrund des dünn besetzten Datenkalenders im Fokus stehen. Lediglich der bereits um 8 Uhr veröffentlichte deutsche Auftragseingang für den Monat Februar (-4,2% p.m., deutlich unter den Erwartungen) sei heute erwähnenswert. (04.04.2019/ac/a/m)



