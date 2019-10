Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

1,43 EUR -2,85% (07.10.2019, 15:06)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

1,56 USD -3,70% (07.10.2019, 15:07. vorbörslich)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

(07.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Fei Fang von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse vertritt Fei Fang, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) nur noch eine neutrale Haltung.Seit der Bekanntgabe des Q2-Berichts im September habe der Aktienkurs von Nio Inc. rund 40% an Wert eingebüßt. Unsicherheit habe sich nach der Reduzierung der Subventionen für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb durch den chinesischen Staat und auch hinsichtlich der Kapitalstruktur des Unternehmens breit gemacht.Die Analysten von Goldman Sachs bekräftigen ihre Einschätzung zum Marktumfang in 2023. Den Marktanteil von Nio schätzt Analyst Fei Fang wegen des zunehmenden Wettbewerbs aber nur noch auf 15% (zuvor 25%).In ihrer Nio-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 9,76 auf 1,47 USD.Börsenplätze Nio-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Nio-Aktie:1,40 EUR -6,05% (07.10.2019, 14:36)