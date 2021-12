NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

30,74 USD +0,72% (27.12.2021, 16:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio sei einer der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Mit seinen SUVs und Limousinen sei das Start-up aus China gut positioniert. Und dennoch sei die Aktie in den letzten Wochen enorm unter Druck gekommen. Werde das Papier 2022 ein Comeback starten?Es sei nicht zu bestreiten, dass Investitionen in Wachstumsaktien - insbesondere in Aktien von Elektroauto-Herstellern - mit einem hohen Risiko behaftet seien. Egal ob Nio, XPeng, Lucid oder Faraday Future, sie alle seien noch weit von ihrem Break-Even entfernt und dennoch würden die Investoren den Elektromobilitäts-Start-ups Bewertungen im hohen oder mittleren zweistelleigen Milliarden-Dollar-Bereich spendieren. Und im Fall von Nio habe sich das Risiko sicherlich erhöht, seit die chinesischen Aufsichtsbehörden damit begonnen hätten, Unternehmen zu zwingen, sich von den US-Börsen zurückzuziehen. Aber es sei auch unbestritten, dass der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge ein riesiges Potenzial habe. Die Produkte von Nio seien erstklassig. Zudem habe Nio im Vergleich mit vielen Konkurrenten ein eigenes Ladenetzwerk sowie Akku-Wechsel-Stationen. Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau eine erste kleine Position wagen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:27,10 EUR +0,59% (27.12.2021, 16:23)