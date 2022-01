Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

29,60 EUR +19,26% (03.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

33,47 USD +5,65% (03.01.2022, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Ähnlich wie bei der Tesla-Aktie gehe es auch heute bei Nio rund. Auch der chinesische Autobauer habe einen Auslieferungsrekord für das vierte Quartal bekanntgegeben. Am Wochenende habe das Unternehmen mitgeteilt, dass es im Dezember 10.489 Elektroautos ausgeliefert habe - 49,7% mehr als vor einem Jahr. Damit seien die Auslieferungen im vierten Quartal um 44,3% auf einen Quartalsrekord und im Gesamtjahr 2021 auf 91.429 Fahrzeuge gestiegen, was einem Anstieg von 109,1% gegenüber 2020 entspreche.Die Chancen, dass auch 2022 ein starkes Jahr werde, stünden gut. Am 18. Dezember habe Nio den Nio Day 2021 in Suzhou veranstaltet und den ET5 vorgestellt, eine elegante Premium-Elektrolimousine der Mittelklasse, deren Auslieferung im September 2022 beginnen solle. Außerdem werde das Unternehmen voraussichtlich im März 2022 mit der Auslieferung des ET7 beginnen, einer Premium-Limousine mit Elektroantrieb.Nio habe starke Zahlen vorgelegt. Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge sei riesig, die Produkte von Nio erstklassig. Zudem habe Nio im Vergleich zu vielen Konkurrenten ein eigenes Ladenetzwerk sowie Akku-Wechsel-Stationen. Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau eine erste kleine Position waen, das Risiko weiterer Regulierungen durch die chinesische Regierung jedoch im Hinterkopf behalten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2022)Börsenplätze Nio-Aktie: