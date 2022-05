Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

16,63 EUR -2,81% (05.05.2022, 14:20)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,13 USD +3,42% (04.05.2022)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesische Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Sorge vor Delistings von in den USA gelisteten, chinesischen Aktien sei weiterhin präsent. Nachdem im April bereits Li Auto auf der vorläufigen Liste der US-Börsenaufsicht SEC mit Delisting-Kandidaten gelandet sei, seien am Mittwoch mit Nio und Xpeng zwei weitere Elektroauto-Startups aus dem Reich der Mitte gefolgt.Zusammen mit den beiden Autobauern seien 86 weitere Werte auf die vorläufige Liste mit Unternehmen gekommen, denen ein Delisting drohe, sollten sie die geforderten Prüfungsunterlagen nicht an die Regulierungsbehörden der USA weitergeben.Die betroffenen Unternehmen könnten der SEC zunächst bis 25. Mai Beweise vorlegen, dass sie nicht für ein Delisting infrage kämen. Gelinge das nicht, würden sie auf der endgültigen Liste landen und müssten innerhalb von drei Jahren die von der Börsenaufsichtsbehörde geforderten Dokumente nachreichen, um eine Aufhebung der Börsennotierung zu vermeiden.Nio sei unter den drei Werten aktuell zu favorisieren, das Unternehmen habe mit Angeboten wie dem Batteriewechselservice einige interessante Ansätze und zudem gute Wachstumsaussichten.Allerdings ist das Papier hoch bewertet und eignet sich nur für spekulative Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär". Auch die Papiere von XPeng und Li Auto seien teuer. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link