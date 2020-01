NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,63 USD -1,36% (07.01.2020, 15:59)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (07.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen habe im dritten Quartal 2019 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und mit den letzten Ergebnissen überzeugt. Beflügelt von den guten Ergebnissen sei das Nio-Management für das Schlussquartal deutlich mutiger geworden und habe das Auslieferungsziel nach oben revidiert: 8.000 Autos wolle Nio an den Mann bringen.Die Großaktionäre Tencent und BAIDU hätten zig Millionen Dollar in den Elektroautobauer gesteckt und die Firma auch in den schwierigen Monaten vor dem Jahreswechsel nicht fallen gelassen. Was die Nio-Aktie betreffe, so würden Anleger den stark gestiegenen Kursen nicht hinterherlaufen, sondern eine Beruhigung abwarten. Das Hoch habe am 30. Dezember bei knapp 5 USD gelegen. Eine Korrektur bis in den Bereich 3,38/3,56 USD sei durchaus drin. In diesem Bereich könnten Anleger eine kleine Position riskieren! Geduld sei allerdings gefragt. Nio bleibe eine sehr spekulative Wette, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:3,275 EUR -1,65% (07.01.2020, 16:07)