Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Autobauers befinde sich weiter auf Talfahrt. Im Januar 2021 habe die Nio-Aktie noch ein Allzeithoch bei 67 USD markiert. Seitdem habe sie 75% verloren und ein Ende scheine nicht in Sicht. Am vergangenen Freitag seien Aktien mit chinesischem Bezug erneut massiv unter Druck gestanden. Die Nio-Aktie habe erneut einen Kursabschlag von fast 10% verkraften müssen. Damit notiere sie kurz vor der Unterstützung bei 15,61 USD. Auf diesem Niveau sei der Kurs zuletzt im September 2020 gestanden. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, stehe bei 13,64 USD der nächste bereit.Die Nio-Aktie stehe schwer unter Druck und die Abwärtsdynamik habe sich in den vergangenen Tagen sogar beschleunigt. Am heutigen Montag sehe die Lage weiter kritisch aus und der Titel werde vorbörslich erneut mit einem Minus von 5% taxiert. Anleger sollten aktuell die Finger von der Nio-Aktie lassen, da weitere Kursverluste wahrscheinlich seien, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:14,38 EUR -2,44% (14.03.2022, 12:00)