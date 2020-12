Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

35,50 EUR -4,83% (04.12.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

43,04 USD -5,09% (04.12.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Unternehmens habe am Freitag deutlich nachgegeben. Damit setze sich der Abwärtstrend seit November fort. Nachdem die Nio-Aktie im November ein neues Rekordhoch bei 57,20 USD markiert habe, hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Nio-Aktie habe seitdem in der Spitze über 30% verloren.Aus charttechnischer Sicht agiere nun der Bereich bei 40 USD als eine starke Unterstützung. Sollte diese Marke nicht halten, dann drohe sogar ein weiteres Abrutschen bis zur 50-Tage-Linie, die aktuell bei 34,68 USD verlaufe. Solange sich die Nio-Aktie über der 50-Tage-Linie halte, bleibe der langfristige Aufwärtstrend trotz der scharfen Korrektur völlig intakt. Mittelfristig dürften dann die Bullen die 50-USD-Marke ins Visier nehmen. Hierzu bedürfe es allerdings wieder positiver Signale aus dem operativen Geschäft des Elektroautobauers."Der Aktionär" empfehle Anlegern, sich von Tages-News und kurzfristigen Gewinnmitnahmen nicht verunsichern zu lassen. Investierte sollten dabeibleiben und den Stopp bei 26,50 Euro beachten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Nio-Aktie: