NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

14,31 USD +9,24% (13.05.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Als im März dieses Jahr etliche Nio-Konkurrenten wie Tesla oder BYD Preiserhöhungen für ihre Fahrzeuge durchgesetzt hätten, habe sich das Elektrauto-Startup vorerst zurückgehalten. Im April habe dann auch Nio angekündigt, die Preise zu erhöhen, aber nur für seine SUV-Modelle und das Batterieleasing. Die Limousinen würden dagegen unangetastet bleiben - bis jetzt. Für Bestellungen ab dem 23. Mai erhöhe der Autobauer den Preis seiner Flaggschiff-Limousine ET7 um 10.000 Yuan oder umgerechnet ca. 1.420 Euro.Preiserhöhungen seien bei den Autobauern mittlerweile nicht außergewöhnlich und sollten auch bei Nio zu keinem Einbruch der Bestellungen führen, gerade da die Marke schon im hochpreisigen Segment angesiedelt sei. Mit dem ES7 würden zusätzliche Bestellungen eingehen und höhere Absatzzahlen erzielt werden. Auch wenn im freundlichen chinesischen Marktumfeld die Nio-Aktie am Freitag deutlich zugelegt habe, bleibt sie charttechnisch weiterhin angeschlagen. Interessierte Anleger sollten vor einem Einstieg eine Trendwende abwarten und die nach wie vor hohe Bewertung beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2022)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:13,77 EUR +8,94% (13.05.2022, 22:27)