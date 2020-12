Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,20 EUR -1,06% (02.12.2020, 16:44)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

43,96 USD -3,09% (02.12.2020, 16:29)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Bei Nio-Anlegern sei Panik ausgebrochen. Heute stimme das US-Repräsentantenhaus über einen Gesetzesentwurf ab, welcher letztendlich dazu führen könnte, dass chinesische Unternehmen an den US-Börsen innerhalb der nächsten Jahre verbannt würden. Die Angst vor dem Rausschmiss aus der New York Stock Exchange habe die Nio-Aktie gestern stark nach unten gedrückt.Nachdem die Nio-Aktie am 24. November ein neues Rekordhoch bei 57,20 USD markiert habe, sei der stark überhitze Wert in der Spitze um über 30% zurückgekommen. Die gestrige Nachricht habe dabei den rasanten Abverkauf beschleunigt. Heute zeige sich die Nio-Aktie seit US-Handelsbeginn stark volatil. Zu Beginn sei der Kurs bis an die Unterstützungszone, die zwischen 38,11 und 39,71 USD verlaufe, gefallen. Mittlerweile habe das Papier jedoch wieder ins Plus gedreht und habe sich somit deutlich über die Unterstützungszone heben können.Dank des Rücksetzers hätten sich nun die stark überkauften Indikatorwerte (Stochastik und RSI) wieder normalisiert. Sobald sich die Nachrichtenlage wieder allmählich beruhigt habe, sei aufgrund der hohen Trendstärke des vorangegangenen Höhenflugs mit einem erneuten Anstieg zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: