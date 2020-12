Sie wollen auch ein eigenes Lade-Netz aufbauen - warum?



Hiu Zhang: Wir betreiben bereits unser eigenes Ladenetz in China und bauen dieses kontinuierlich aus. Das gehört für uns zu einem vollumfänglichen Service dazu. Wir wollen das Nutzererlebnis im Bereich E-Mobilität neu definieren. Dazu zählt neben herausragenden Services und Fahrzeugen selbstverständlich auch, eine Ladeinfrastruktur mit unterschiedlichen Lade-Möglichkeiten zu bieten. Unsere User sollen bedarfsgerecht und ohne Einschränkungen ihre EVs genießen können.



Auch wenn wir unser eigenes Ladenetz betreiben, haben wir für NIO User auch die Möglichkeit integriert, flexibel das Angebot von Drittanbietern im Bereich Ladeinfrastruktur nutzen zu können. Ein Beispiel dafür ist unsere Partnerschaft mit State Grid, einem chinesischen Energieunternehmen und größtem so genannten Charge Point Operator (CPO), das eine zentrale Rolle in der Ladeinfrastruktur in China einnimmt.



Wollen sie mit Nio im Hochpreissegment bleiben?



Hiu Zhang: Wir bewegen uns mit unseren Fahrzeugen im so genannten Premium-Segment, in dem wir uns positionieren.



Wie viele Menschen beschäftigten sich bei Nio mit der Software?



Hiu Zhang: Unsere Software-Teams sitzen in Schanghai, Peking und San José, Kalifornien. Insgesamt beschäftigen wir rund 900 Expertinnen und Experten in diesem Bereich.



Warum wird für alle Firmen in diesem Sektor die Software der entscheidende Faktor über Erfolg und Misserfolg sein?



Hiu Zhang: Software spielt für uns eine zentrale Rolle, wenn man eine einzigartige User Experience bieten will. Um dies zu gewährleisten, haben wir unter unsere Autos unter anderem mit der Technologie "Firmware-over-the-Air" (FOTA) ausgerüstet, welche nun garantiert, dass das Auto immer auf der aktuellen Firmware läuft, ohne dass der User dafür irgendetwas selbst tun muss. Wir stellen diesen User in den Mittelpunkt und können nur aufmerksam zuhören und dann versuchen, unsere Angebote so weiterzuentwickeln, dass wir den Bedürfnissen unserer User gerecht werden können.



Wann wird Nio in Europa starten? Oftmals ist von Q1 2021 in Norwegen die Rede



Hiu Zhang: Wie wir bereits offiziell angekündigt haben, kommt NIO in der zweiten Jahreshälfte 2021 nach Europa. Weitere Details dazu werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen.



Wo steht Nio in 5 Jahren - wie viele Autos wollen sie dann verkaufen?



Hiu Zhang: Erstens wollen wir DAS Unternehmen - genauer gesagt das User Enterprise - mit der höchsten Kundenzufriedenheit weltweit werden. Zweitens werden wir NIO als Marke und unsere NIO-Produkte weltweit etablieren. Drittens verfolgen wir das Ziel, unseren Anteil am globalen Premium-EV/Markt zu sichern. Und viertens wollen wir unsere Technologieführerschaft im Bereich des autonomen Fahrens ausbauen. Wir haben also viel vor in den kommenden 5 Jahren.



Fazit: Neue Modelle, das Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines eigenen Lade-Netzwerks würden für die Kreativität und die positive Entwicklung von Nio sprechen. Die letzten Zahlen seien beeindruckend gut gewesen. Nach dem Aufwärtsmove habe die Aktie jedoch zuletzt stark korrigiert. Zwischen 37,50 Euro und 35,00 Euro sollte die Nio-Aktie einen Boden finden.



Anleger sollten investiert bleiben, rät Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,20 EUR -2,36% (21.12.2020, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

46,53 USD +1,15% (18.12.2020)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (21.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Mehr als 1.000 Prozent ist der Kurs der Nio-Aktie (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) im laufenden Jahr gestiegen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zuletzt habe Nio den Hype rund um die Elektroauto-Hersteller genutzt, um sich neues Geld über die Börse zu besorgen. Im Anschluss habe das Papier den Rückwärtsgang eingelegt.Sicherlich habe diese Nachricht nicht allen Anlegern geschmeckt. Jedoch brauche Nio neues Geld, um die Modellpalette auszuweiten, das eigene Akku-Wechsel-Konzept auszubauen und ein eigenes Ladenetzwerk hoch zu ziehen."Der Aktionär" habe mit Hiu Zhang, Vice-President-Europe von Nio über den aktuellen Stand und die zukünftigen Projekte des Elektroauto-Start-ups gesprochen.: Geschwindigkeit spielt in der Automobilindustrie immer eine bedeutende Rolle. In der E-Mobility-Branche ist Geschwindigkeit natürlich absolut entscheidend. Vor allem für uns als noch sehr junges Unternehmen, denn die Wettbewerber schlafen nicht.Wir sind sehr schnell in der Entwicklung unserer Produkte. NIO hat bislang jedes Jahr ein neues Premium-Auto vorgestellt und launcht regelmäßig neue Services. Außerdem arbeiten wir intensiv an der Weiterentwicklung unserer Technologien im Bereich des autonomen Fahrens.Geschwindigkeit wird auch ein entscheidender Faktor sein, wenn es um den User der Zukunft geht, denn dieser wird noch digitaler unterwegs sei. Konkret bedeutet das Smart EVs, auf welche wir uns ausschließlich fokussieren, müssen ganz andere Voraussetzungen erfüllen, um die veränderten Wünsche unserer User zu erfüllen. Beispielsweise müssen Softwareupdates so einfach und störungsfrei wie möglich aufgespielt werden können. NIO bietet deshalb die Möglichkeit des Firmware-over-the-Air-Updates (FOTA) an. Das bedeutet, unsere Elektroautos müssen für ein Update nicht mehr in der Werkstatt an einen Diagnosecomputer angeschlossen werden, sondern bekommen das Update per mobiler Internetverbindung aufgespielt.: Der NIO Day am 9. Januar 2021 wird wie gewohnt ein besonderes Ereignis für unsere User sein und das Motto "Always Forward" tragen. Veranstaltungsort ist dieses Mal Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas. Unser Firmengründer und CEO, William Li, wird wieder ein neues NIO-Modell vorstellen und ich kann jetzt schon verraten, dass es kein SUV, sondern eine Limousine sein wird, die auf der neuen Plattform NT 2.0 basiert: Autonomes Fahren war von Beginn an zentrales Element unserer technologischen Entwicklung, an welcher unsere Kollegen im Silicon Valley arbeiten. Und wir machen sehr gute Fortschritte. Die Vorstufen, welche bereits jetzt einsatzbereit sind - bei NIO in China bewegen wir uns auf dem Level 2,5 - ermöglichen ein neues, entspannteres und sichereres Mobilitätserlebnis.: Für uns als Autohersteller stand autonomes Fahren von Beginn an immer im Mittelpunkt. Wir waren beispielsweise der erste Hersteller, der den Mobileye EyeQ4-Chip in Serie verwendet, die Software und das Steuerungssystem aber selbst entwickelt hat.Für mich bedeutet das generell, dass die technischen Voraussetzungen für fortgeschrittene Level im Bereich Autonomes Fahren grundsätzlich schnell geschaffen sein werden, die Technologien aber noch nicht in vollem Umfang eingesetzt werden können, bevor nicht sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen definiert sind.: Wir pflegen eine sehr enge Abstimmung mit JAC in Bezug auf die Erhöhung des Produktionsvolumens und können insgesamt bis zu 120.000 Einheiten pro Jahr bei JAC in Hefei produzieren lassen.: Wir arbeiten in einem sehr innovativen, neuen Modell innerhalb der chinesischen Automobil-Iindustrie, indem wir anstatt in einer eigenen Produktionsstätte bei dem chinesischen Autohersteller JAC unsere Fahrzeuge fertigen lassen. Dadurch unterscheiden wir uns signifikant vom traditionellen Modell der Produktion - und bis zu einem bestimmten Fertigungsvolumen macht es tatsächlich auch weniger Sinn, eine eigene Fabrik zu betreiben.Des Weiteren stellen wir JAC unser Qualitätsmanagement für Prozess- und Produktionstechnik zur Verfügung, in dem wir dafür ein eigenes NIO-Team bei JAC integriert habe. Unsere Experten arbeiten Schulter an Schulter mit den Experten von JAC in der Fabrik. Das zeigt, dass JAC bereit ist, NIO auch in Zukunft als Partner zu unterstützen.: Wir sind der erste Autohersteller, der die Swap-Technologie zur Serienreife gebracht hat und alle seine Premium-Fahrzeuge mit den Wechsel-Akkus ausstattet. Damit jeder unserer User in China in den Genuss der vielen Vorteile kommen kann, welche sich durch Swapping ergeben, bauen wir unser Netz an Swap Stations kontinuierlich aus. Einer dieser Vorteile ist Battery as a Service (BaaS). NIO BaaS-User können ein Auto ohne Batterie kaufen. Darüber hinaus können BaaS-Nutzer je nach Bedarf Akkupacks mit unterschiedlicher Kapazität abonnieren und monatlich bezahlen. BaaS-Nutzer haben außerdem Anspruch auf die Power Swap- und flexiblen Batterie-Upgrade-Dienste von NIO sowie auf die nationalen NEV-Subventionen und die Befreiung von der Kaufsteuer, von der die Nutzer, die Batterien gekauft haben, profitieren.Mittlerweile haben wir mehr als 160 Stationen aufgebaut, welche sowohl in Städten als auch an den wichtigsten Highways zu finden sind. Das Swapping kommt bei unseren Usern sehr gut an. Im Mai 2020 hatten wir 500.000 Swap-Vorgänge verzeichnet. Am 5. Oktober 2020 haben wir dann die 1-Millionenmarke erreicht. Diese Verdoppelung der Swap-Zahlen in so kurzer Zeit zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach diesem Service rasant ansteigt und unsere User von der NIO-Technologie absolut begeistert sind.