Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (02.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Bei der Nio-Aktie gebe es eine neue Kaufchance. Starke Kaufsignale hätten den Titel nun beflügeln können und für einen Ausbruch gesorgt. Zwar habe sich der Wert in diesem Jahr bereits mehr als vervierfacht, dennoch könnten Trader jetzt von einem Einstieg profitieren.Das Papier des chinesischen E-Autoherstellers habe seit Anfang September in einer Dreiecksformation konsolidiert. Am Mittwoch habe die Nio-Aktie die obere Begrenzungslinie geknackt, die vom Zwischenhoch von Anfang September bei 21,05 Dollar ausgehe. Mit dem Ausbruch habe die Aktie ein neues Allzeithoch bei 22,59 Dollar erreicht, habe gestern jedoch wieder bis an die Begrenzungslinie zurückgesetzt. Da der Kurs aber am Ende des Handelstages deutlich darüber geschlossen habe, bestätige dieser Test damit den Ausbruch.Auch eine hohe Trendstärke und ein Kaufsignal beim MACD-Indikator würden jetzt für eine starke Aufwärtsbewegung sprechen. Aus charttechnischer Sicht seien nun Kurse bis rund 27 Dollar recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: