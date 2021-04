Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

30,12 EUR +1,07% (16.04.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

36,09 USD +1,21% (16.04.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Beim chinesischen E-Auto-Startup scheine es so, als ob die Aktie nach der sehr starken Korrektur ihren Boden gefunden habe. Dennoch stehe der Kurs von Nio nach einer schwachen Handelswoche nur ganz knapp über einer wichtigen Unterstützung.Während der starken Korrektur zwischen Mitte Februar und Anfang März habe die Nio-Aktie in der Spitze über 50% an Wert verloren. Am 5. März habe dabei der Kursverfall knapp über der 200-Tage-Linie bei 30,18 USD gestoppt. Darauf seien zwei Erholungsversuchen gefolgt. Der Wert sei dann jeweils bis an den Unterstützungsbereich bei 34 USD zurückgefallen.Aktuell stehe der Titel erneut nur noch knapp über dieser Linie. Da jedoch der GD200 momentan direkt an dieser Marke verlaufe und er die Unterstützung damit verstärke, sei ein Rebound recht wahrscheinlich. Könne dieses Level somit heute erfolgreich verteidigt werden, sei mit einem erneuten Erholungsversuch zu rechnen. Sollte dabei das erste Etappenziel an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 38 USD überwunden werden, wäre eine anhaltende Aufwärtsbewegung bis an die 50-Tage-Linie bei 45 USD recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: