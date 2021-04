Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

33,70 EUR +1,51% (01.04.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

39,66 USD +1,74% (01.04.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (04.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.74 Mrd. USD, die US-Präsident Joe Biden in Amerika für Elektromobilität ausgeben wolle, hätten am Donnerstag die Aktien der entsprechenden Hersteller angeschoben. Am Freitag hätten v.a. chinesische Elektroautobauer profitiert, die bei ihren Auslieferungszielen besser als gedacht vorankämen. Es scheine, als ob die wochenlange Schwächephase beendet sei.Nio habe im März Auslieferungen von Elektrofahrzeugen über den Markterwartungen gemeldet, was den Aktienkurs kräftig beflügelt habe. Das in Shanghai ansässige Unternehmen habe mitgeteilt, es habe im März 7.257 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Zuwachs von 373% gegenüber dem Vorjahr entspreche. 20.060 Autos und damit 423% mehr als vor einem Jahr seien in den ersten drei Monaten des Jahres auf die Straße geschickt worden. Die Gesamtzahl für das erste Quartal entspreche zwar der Auslieferungsprognose, die Nio nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal vor einem Monat veröffentlicht habe. Als der Autohersteller letzte Woche gesagt habe, er würde die Produktionsstätte in Hefei für fünf Arbeitstage wegen branchenweiter Halbleiterknappheit stilllegen, habe er die Prognose jedoch auf 19.500 Fahrzeuge gesenkt. Ursprünglich seien 20.000 bis 20.500 Autos in Aussicht gestellt worden.Mutige Anleger könnten eine Position bei Nio aufbauen. Der Kurs habe sich wieder weiter von der 200-Tage-Linie bei 33,41 USD entfernt. Er arbeite zudem sukzessive an der Ausbildung eines Doppelbodens. "Der Aktionär" sei bei Nio investiert, der Markt bleibe spannend, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2021)Börsenplätze Nio-Aktie: