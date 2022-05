Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

13,25 EUR +4,83% (13.05.2022, 11:09)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

13,10 USD +3,07% (12.05.2022)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (13.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Für die Nio-Aktie sehe es inzwischen immer übler aus. Nach einer lange anhaltenden Konsolidierungsphase zwischen März und Dezember 2021 sei sie schlussendlich unter die entscheidende Unterstützung bei 32 Dollar gerutscht und habe ihre Abwärtsbewegung beschleunigt.Aktuell sei die Lage angespannt. Während der letzten Tage sei der Titel unter steigendem Handelsvolumen knapp unter die Unterstützung am Verlaufstief bei 13,01 Dollar gefallen. Rutsche er noch vor dem Wochenende nachhaltig unter diese Marke, würde dies ein Verkaufssignal generieren und weitere Kursrutscher bis in den Bereich um 10,70 bis 11,00 Dollar wahrscheinlich machen.Die Nio-Aktie könnte noch vor dem Wochenende ein weiteres Verkaufssignal auslösen. Aus technischer Sicht gäbe es kurzfristig nur Hoffnung, wenn das Verlaufshoch deutlich zurückerobert werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: