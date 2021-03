Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

32,00 EUR -2,44% (05.03.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

38,11 USD -2,98% (05.03.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der starke Abverkauf bei der Nio-Aktie gehe weiter. Am Freitag sei der Wert zwischenzeitlich über 18% im Minus gestanden. Zwar sei der Kursverlust über den Tag hinweg geschrumpft, dennoch sehe die Lage aus charttechnischer Sicht im Moment sehr bedrohlich aus."Der Aktionär" habe zuletzt berichtet, wie wichtig es sei, dass sich die Nio-Aktie über der Unterstützungszone, die zwischen 38,11 und 39,51 USD verlaufe, halten könne. Bereits kurz nach US-Börsenstart sei sie aber unter diesen Bereich gefallen. Darauf sei eine dynamische Abwärtsbewegung gefolgt, die knapp über der 30-USD-Marke gestoppt worden sei. Zwar habe sich die Nio-Aktie von dort aus wieder nach oben gekämpft, habe dabei allerdings die Unterstützungszone bisher noch nicht zurückerobern können.Das Einzige, was jetzt noch Hoffnung mache, sei die Hammer-Formation, die die Nio-Aktie am Freitag ausgebildet habe. Diese sei durch eine hohe Schwankungsbreite während des Tages und nah beieinanderliegende Eröffnungs- und Schlusskurse sowie einem hohen Handelsvolumen charakterisiert. In der Charttechnik stehe diese Formation für eine Trendumkehr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: