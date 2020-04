Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio bekomme eine Geldspritze in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Das verschaffe dem chinesischen Start-Up Luft zum Atmen und eröffne für die Aktie neue Kurschancen.Nio habe seinen Geschäftsbetrieb gesichert. Der Hersteller von Elektroautos mit Hauptsitz in Shanghai bekomme von verschiedenen Investoren eine Milliarde US-Dollar. Zu den Investoren würden die staatlich kontrollierte Hefei Construction Investment Holding, die CMG-SDIC Capital Management und die Anhui High and New Technology Industrial Investment zählen. Das Geld fließe in das neue Joint-Venture Nio China. Nio werde 75,9 Prozent an der neuen Firma halten. 24,9 Prozent davon gehe an die neuen Investoren.Der Schritt sei für Nio überlebenswichtig: 2019 habe Nio rund 1,6 Milliarden US-Dollar verloren. Am Ende des Jahres seien die liquiden Mittel nahezu aufgebraucht worden: 151,7 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln, Äquivalenten und kurzfristigen Investitionen seien noch übrig gewesen.Hohe Ausgaben für Marketing und stylische Showrooms hätten die Finanzmittel aufgezehrt. Hinzu sei zuletzt die Corona-Krise gekommen, die die Situation bei Nio nochmals verschärft habe. Der Deal "behebt kurzfristige Liquiditätsprobleme rund um Nio", habe Robin Zhu, Analyst bei Sanford C. Bernstein, gesagt. "Investoren können nun wieder das Nachfrage- und Cashflow-Bild analysieren." Der Investitionspakt "eröffnet mehr Möglichkeiten zur Mittelbeschaffung", habe William Li, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Nio, am Mittwoch in einem Pressegespräch gesagt.Zu den Aktionären von Nio zähle unter anderem Baillie Gifford mit 11,4 Prozent. Zur Erinnerung: Noch immer halte die britische Investmentfirma auch 7,4 Prozent der Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla.Die Geldspritze sollte Nio Luft verschaffen. "Der Aktionär" gehe ebenfalls davon aus, dass die chinesische Regierung im Jahresverlauf die Konjunktur sicherlich weiter anschieben werde. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität stünden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der To-Do-Liste.Die Aktie von Nio habe nach dem Deal über zehn Prozent zugelegt. Das Papier bleibe spannend, jedoch extrem spekulativ. Die Bewertung sei sportlich. Nur als kleine Depotbeimischung geeignet, so Jochen Kauper. (Analyse vom 30.04.2020)