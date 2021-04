Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

33,62 EUR +4,54% (30.04.2021, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

40,62 USD +4,18% (30.04.2021, 16:25)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Der chinesische Elektroauto-Hersteller habe zwar einen massiven Umsatzsprung gemeldet, habe jedoch einen zurückhaltenden Ausblick aufgrund des weltweiten Chipmangels gegeben. Die Aktie habe nachbörslich knapp zwei Prozent verloren, die im regulären Handel am Freitag allerdings wieder aufgeholt worden seien.Im ersten Quartal 2021 habe Nio einen Umsatz von knapp 7,98 Milliarden Yuan (1,02 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Das entspreche einem gigantischen Anstieg von 480 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und sei deutlich mehr gewesen, als Experten im Vorfeld erwartet hätten."Nio startete das Jahr 2021 mit einem neuen vierteljährlichen Auslieferungsrekord von 20.060 Fahrzeugen im ersten Quartal, was einem starken Wachstum von 423 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht", habe CEO William Bin Li betont. Die Wachstumsraten würden sich allerdings relativieren, da China zum Ausgangszeitpunkt bereits vom Coronavirus betroffen gewesen sei.Der Chipmangel sollte nur kurzfristig eine Belastung für Nio darstellen, weshalb die Korrektur eine interessante (Nach-)Kaufgelegenheit sein könnte. DER AKTIONÄR hält die alten Hochs für machbar und gibt 55 Euro (rund 66 Dollar) als Ziel aus. Charttechnisch ist es wichtig, dass die 35-Dollar-Marke hält, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link