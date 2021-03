Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

32,50 EUR -5,52% (04.03.2021, 20:37)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

38,85 USD -6,45% (04.03.2021, 20:22)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das chinesische E-Auto-Startup habe es in dieser Woche nicht besonders leicht. Zuerst habe das Unternehmen am Dienstag mit seinen Q4-Zahlen enttäuscht. Zwei Tage darauf sei der nächste Dämpfer gekommen. Nio habe verkündet, dass die Produktion möglicherweise gedrosselt werden müsse. Die Aktie stehe deutlich im Minus und drohe weiter abzustürzen.Infolge der schlechten Nachrichtenlage sei die Nio-Aktie seit Dienstag auf Talfahrt gegangen. Seit Wochenbeginn habe der Titel dabei bereits rund 15 Prozent an Wert verloren und mehrere Verkaufssignale generiert.Mit einem kräftigen Kurssprung nach unten habe der Kurs zunächst am Dienstag die 100-Tage-Linie bei 46,46 Dollar unterschritten. Am Folgetag habe der Wert dann die Unterstützung am Zwischentief bei 42,23 Dollar durchbrochen.Das Chartbild der Nio-Aktie habe sich in dieser Woche deutlich eingetrübt. Zudem wurde die AKTIONÄR-Empfehlung am Dienstag ausgestoppt. Wer noch investiert sei, sollte nun besonders gut aufpassen. Fällt der Kurs unter die Unterstützungszone, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link