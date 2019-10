NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (10.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Goldman Sachs habe das Kursziel für die Nio-Aktie um satte 85% gesenkt. Der Chart sage aber mehr als tausend Worte. Operativ laufe es beim chinesischen Elektroautobauer sehr schlecht und das Unternehmen sei ernsthaft in seiner Existenz bedroht. Die Nio-Aktie sei selbst für Zocker ziemlich gefährlich. Finger weg, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.10.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:1,456 EUR -2,28% (10.10.2019, 16:10)