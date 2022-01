Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

25,80 EUR -0,69% (07.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

29,30 USD -0,03% (07.01.2022, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (08.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.2021 sei charttechnisch gesehen ein Jahr der Korrektur für den chinesischen Elektroauto-Hersteller gewesen. Analysten hätten unterm Strich ihre Kursziele unterdessen kaum gesenkt.Edison Yu (Deutsche Bank) habe diese Woche seine "Comeback-Roadmap" für Nio vorgestellt. Dazu würden gehören: die Auslieferung der ersten ET7-Limousinen im März, weitere neue Modelle im Laufe des Jahres, ein verbesserter Fahrassistent und möglicherweise bessere Batterien gegen Ende des Jahres. Dann könnten laut Yu 70 USD je Nio-Aktie drin sein.Die Nio-Aktie würde vom aktuellen Niveau aus schon 100% bringen, sollte sie nur ihre alten Hochs von 2021 wieder erreichen. Das Problem: Yu argumentiere rein mit fundamentalen Treibern. Unterdessen sei das Sentiment für China-Werte angeschlagen. Hinzu komme, dass Unternehmen, die voraussichtlich noch einige Quartale rote Zahlen schreiben würden, derzeit nicht unbedingt zu den Favoriten der Anleger gehören. Auch Nio fehle es klar an Momentum. Langfristig bleibe Nio spannend. "Der Aktionär" beobachte die Entwicklung jedoch vorerst von der Seitenlinie, nachdem eine kleine Spekulation auf eine charttechnische Wende ausgestoppt worden sei, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: